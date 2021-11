Homem pula em lago para escapar de abelhas, se afoga e piranhas comem o corpo

Caso ocorreu em zona rural da cidade de Brasilândia de Minas, em Minas Gerais

Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais Dois amigos se salvaram, mas homem de 30 anos faleceu afogado e foi resgatado posteriormente



Um homem de 30 anos morreu no último sábado, 30, ao tentar escapar de um enxame de abelhas. Ele estava em uma pescaria num lago de uma fazenda em Brasilândia de Minas (MG) com dois amigos, e, quando o enxame apareceu, saíram da margem e foram para a água em fuga. Dois conseguiram nadar, mas o outro não e acabou se afogando. A Corpo de Bombeiros foi avisado e passou a buscar o corpo, que foi localizado a quatro metros da margem. Um bombeiro teve que mergulhar para verificar e, antes de tirá-lo, perguntou se havia peixes carnívoros no lago, ao que ouviu a resposta de que ali é um lar de muitas piranhas. Após o corpo ser retirado, foi verificado que os peixes haviam dilacerado várias partes do corpo e deixado o lado direito do rosto dilacerado. Pouco depois, a vítima foi liberada para que a família fizesse os procedimentos fúnebres.