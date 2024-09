Polícia Militar de São Paulo moderniza operações com 12 mil câmeras corporais V500

Equipamentos têm tecnologia LTE, permitindo que os policiais transmitam imagens em tempo real e compartilhem sua localização com a central de controle

Divulgação/Motorola Solutions A Motorola Solutions já fornece tecnologia similar para diversas agências de segurança pública em diferentes países



A Polícia Militar do Estado de São Paulo, anunciou nesta sexta-feira (20), que dará um passo significativo em direção à modernização de suas operações com a implementação de 12 mil câmeras corporais V500, para agentes da Polícia Militar (PMESP), que serão fornecidas pela Motorola Solutions. Este projeto, que representa um investimento superior a R$100 milhões, tem como objetivo principal aumentar a segurança para a população paulista, que conta com cerca de 44 milhões de habitantes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As câmeras V500 são equipadas com tecnologia LTE, permitindo que os policiais transmitam imagens em tempo real e compartilhem sua localização com a central de controle. Essa funcionalidade promete aprimorar a agilidade nas respostas a incidentes, além de facilitar o registro de ocorrências. O sistema de gerenciamento de evidências digitais garantirá que as gravações sejam armazenadas de forma segura e acessível.

O Coronel Gustavo Barbosa, que ocupa o cargo de Diretor de TI da PMESP, ressaltou a importância dessa tecnologia no combate ao crime, afirmando que as câmeras proporcionarão evidências robustas para as ações da polícia. Ele acredita que essa inovação será um fator crucial na redução de atividades ilícitas nas ruas.

Elton Borgonovo, vice-presidente da Motorola Solutions para a América Latina e Caribe, elogiou a iniciativa da PMESP, destacando que a corporação se destaca entre as forças de segurança mais avançadas do Brasil e do mundo. A Motorola Solutions já fornece tecnologia similar para diversas agências de segurança pública em diferentes países, reforçando seu compromisso com a inovação na área de segurança.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile