Três criminosos morrem em operação da polícia no Complexo da Maré, no Rio

Com Linha Vermelha fechada por causa da ação policial, motoristas saem dos carros e deitam no chão para tentar evitar serem atingidos por balas perdidas

Reprodução/Twitter/@AlanLopesRio Operação da polícia no Complexo da Maré paralisa Linha Vermelha, na zona norte do Rio de Janeiro



Ao menos três criminosos morreram na manhã desta segunda-feira durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, realizada para conter investidas de uma facção criminosa contra outra na região. Além dos três homens, um outro criminoso foi ferido, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto. Até o momento, foram apreendidos dois fuzis, uma pistola e uma granada. O quarto homem foi socorrido para o Hospital Federal de Bonsucesso. Foram mobilizados policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) para atuar na Vila do João e na Vila dos Pinheiros. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Rio de Janeiro, os agentes paralisaram o fluxo de carros da Linha Vermelha, uma das principais vias expressas da cidade, para realizar a operação, na tentativa de resguardar os civis que transitavam na região. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o medo de motoristas na via, que saíram dos carros e deitaram no chão, tentando evitar acidentes com balas perdidas.