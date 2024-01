Polícia prende 11 pessoas em Santos por envolvimento no comércio ilegal de remédios controlados

Central clandestina de distribuição de medicamentos foi descoberta na cidade

Dvulgação/Polícia Civil Remédios apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo



Onze pessoas foram presas em Santos, na Baixada Santista, pela Polícia Civil de São Paulo, acusadas de envolvimento no comércio ilegal de remédios controlados e proibidos pela Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As prisões ocorreram na última segunda-feira, 16, e foram realizadas por policiais da Segunda Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), que faz parte da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos. Uma central clandestina de distribuição de medicamentos foi descoberta na cidade e, inicialmente, dois líderes da organização criminosa foram presos. Em seguida, os policiais se dirigiram a outro local, onde os remédios eram preparados, embalados e etiquetados, resultando na detenção de mais nove pessoas. Durante a operação, foram identificados dois depósitos, onde estavam diversas caixas contendo substâncias controladas, proibidas e vencidas. Os 11 detidos foram encaminhadas à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). As substâncias apreendidas serão submetidas à perícia.