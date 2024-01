Brasileira é encontrada morta em hotel em Paris

Polícia francesa prendeu duas suspeitas que estavam hospedadas no mesmo estabelecimento que Maria Rita; Ministério Público local abriu uma investigação por homicídio doloso

Deutsche Presse-Agentur/Reuters Poícia francesa predeu duas braisleiras suspeita de envolvimento na morte de Maria Rita



A polícia francesa está em busca do principal suspeito do caso de uma brasileira de 43 anos encontrada morta em um hotel em Paris, na França. O corpo da vítima, identificada como Maria Rita, foi descoberto por uma camareira e apresentava um corte profundo no pescoço. Duas brasileiras que estavam hospedadas no mesmo estabelecimento foram detidas quando tentavam deixar a França. O Ministério Público de Paris abriu uma investigação por homicídio doloso. De acordo com o jornal francês ‘Le Parisien’, a polícia foi chamada ao Hotel Europe, localizado na rue des Moines, após a camareira encontrar o corpo de Maria Rita na tarde de sábado, 13. A vítima estava de bruços na cama, com um ferimento no pescoço, indicando uma tentativa de degola. Manchas de sangue foram encontradas no banheiro e em toalhas de banho, mas nenhuma arma foi encontrada no local. O corpo de Maria Rita foi levado para o Instituto Médico Legal de Paris para autópsia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No domingo de manhã, as autoridades conseguiram deter duas brasileiras, de 27 e 37 anos, no Aeroporto Internacional Charles-de-Gaulle-Roissy. Elas estavam tentando deixar a França e permanecem sob custódia da polícia, sendo interrogadas como testemunhas do caso. A polícia ainda não sabe se o principal suspeito continua foragido ou se conseguiu deixar o país. Segundo o Le Parisien, as autoridades suspeitam que o grupo de brasileiros não estava em Paris a turismo, mas sim envolvido em atividades relacionadas à prostituição. Todos os envolvidos têm sobrenomes diferentes e se instalaram em uma área da cidade conhecida por abrigar hotéis que acolhem esse tipo de atividade. O Consulado Brasileiro em Paris está acompanhando o caso, mas até o momento nenhum familiar dos envolvidos solicitou assistência consular.