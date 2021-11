Polícia prende alemão suspeito de estuprar meninas de 8 e 11 anos no Rio Grande do Norte

Hans Peter Muller tem 64 anos e é suspeito de ter cometido crime parecido em outra cidade da região

Divulgação / Polícia Civil do Rio Grande do Norte Hans Peter Muller foi preso após denúncias anônimas feitas em 20 de setembro



As Polícias Civil e Militar do Rio Grande do Norte prenderam nesta quinta, 11, um homem alemão de 64 anos suspeito de estuprar duas meninas, de 8 e 11 anos, na cidade de Vila Flor, que fica a 81 quilômetros de distância de Natal. Hans Peter Muller, conhecido como ‘Peda’ ou ‘Alemão’, também é suspeito de ter cometido crime parecido no município vizinho de Tibau do Sul em 2019. Os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra Muller foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Canguaretama, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) após denúncias anônimas feitas no dia 20 de setembro. A investigação da Polícia Civil aponta que o alemão aliciava meninas oferecendo dinheiro, roupas e celulares, e que também costumava carregar uma câmera fotográfica quando se encontrava com as vítimas dos crimes.