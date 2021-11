Vereadora diz que foi agredida por colega no banheiro da Câmara de SP e registra BO

Cris Monteiro, do Novo, afirma ter sido agarrada, jogada no chão e segurada pelo pescoço por Janaína Lima, que nega

Reprodução/Twitter/@crismonteirosp Cris Monteiro diz que foi agredida por Janaína Lima



A vereadora Cris Monteiro (Novo) afirmou ter sido agredida por Janaína Lima, sua colega de partido, no banheiro da Câmara Municipal de São Paulo na noite desta quarta-feira, 10, durante a votação da Reforma da Previdência. A parlamentar publicou uma foto dos ferimentos nas redes sociais e disse que foi agarrada, jogada no chão e segurada pelo pescoço. “Quando cai no chão do banheiro da Câmara o barulho foi tão ensurdecedor que a GCM [Guarda Civil Municipal] teve que arrombar a porta e me resgatar aos prantos do chão! Enquanto isso, quem me agrediu discursava no plenário como se absolutamente nada tivesse acontecido”, relatou a vereadora em sua conta do Twitter.

Monteiro destacou que tem alopécia, uma doença inflamatória que provoca perda dos cabelos, e disse que sua peruca foi arrancada e pisoteada. “O que dói não são somente as unhadas que levei e os hematomas do estrangulamento no meu pescoço, o que dói é a humilhação – arrancar minha peruca e joga-la no chão. Quem me conhece sabe que tenho alopécia, já falei sobre o assunto milhares de vezes e não me envergonho disso. Minha peruca é minha e ninguém tem o direito de arrancá-la à força. Espero justiça e sigo mais firme do que nunca em meu propósito”, afirmou. Pelas redes sociais, Janaína Lima rebateu as acusações da colega de partido e disse ter sido coagida e agredida por Monteiro. Ela também publicou um vídeo que mostra o início da discussão no plenário da Câmara. “Em todo momento agi em legítima defesa. As acusações de enforcamento são falsas”, declarou. Lima informou que também registrou boletim de ocorrência e disse estar à disposição para esclarecer os fatos.

Ontem, fui agredida por minha colega de bancada durante a votação da reforma da previdência. Fui agarrada, jogada no chão e segurada pelo pescoço. Tive minha peruca arrancada e pisoteada. Segue [+} pic.twitter.com/uNuIKT9DK6 — Cris Monteiro (@crismonteirosp) November 11, 2021