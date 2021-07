Idosa morre atropelada ao cruzar rodovia para ver corpo de sobrinha que morreu em batida

O marido dela, de 70 anos, também foi atropelado e ficou ferido; sobrinha morreu em batida com três carros algumas horas antes

Unsplash Acidente ocorreu na rodovia Santos Dumont, em Indaiatuba



Uma mulher de 66 anos foi atropelada por uma moto e morreu ao tentar cruzar uma rodovia em Indaiatuba (SP) nesta quarta-feira, 21, para ver o corpo da sobrinha que foi vítima de um acidente no mesmo local algumas horas antes. O marido da idosa, de 70 anos, também foi atropelado e ficou ferido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o primeiro acidente ocorreu por volta das 16h, na rodovia Santos Dumont, e envolveu três carros. A Polícia Militar Rodoviária informou que a motorista de um Gol teria passado mal e entrado no sentido contrário da pista, colidindo com a lateral de um HB20 e a frente de um Corsa. Uma mulher de 44 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas. Por volta das 18h30, os tios da vítima foram até o local da batida e, na hora de atravessar a rodovia, foram atropelados. A mulher não resistiu e o homem foi encaminhado à UPA Jardim Morada do Sol. O motociclista também foi encaminhado para a UPA e foi liberado após atendimento médico. O caso está em investigação e foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e atropelamento na delegacia do município.