Polícia prende homem com R$ 500 mil em notas falsas em São Paulo

Suspeita da Polícia Militar é de que homem abordado no bairro de Cidade Ademar, Zona Sul da capital, faça parte da maior quadrilha de falsificação de dinheiro do país

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo/Reprodução Notas de R$ 100 e R$ 200 foram apreendidas com o homem



Um homem foi preso na fila de um banco no bairro de Cidade Ademar, Zona Sul de São Paulo, com centenas de notas de dinheiro falsificado nesta terça-feira, 24. O suspeito, que não teve identidade revelada, faz parte da maior quadrilha de fabricação de dinheiro falso no país e levou os policiais até um endereço no qual mais notas foram encontradas, totalizando R$ 500 mil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, o homem estava com uma sacola na fila de uma agência da Caixa Econômica Federal quando avistou uma viatura que passava na avenida e demonstrou nervosismo. Os policiais perceberam o abordaram, encontrando notas de R$ 100 e R$ 200 dentro de envelopes.

O homem não soube explicar a procedência do dinheiro, mas informou aos policiais sobre um local no qual as notas eram armazenadas e distribuídas. Chegando no endereço, os oficiais encontraram mais dinheiro falso, comprovantes de postagens dos correios, material para envio, envelopes e lacres. Preso em flagrante, o homem foi detido e levado para a Superintendência da Polícia Federal. Na polícia, os policiais identificaram a ligação dele com uma quadrilha que já movimentou mais de R$ 10 milhões no país. Ele está à disposição da Justiça. Nenhuma outra pessoa foi presa até o momento.