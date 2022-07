Polícia prende homem que atirou contra pastor após filho com Síndrome de Down denunciar suposto estupro

Prisão aconteceu na noite desta terça-feira, 26, em Peruíbe, no litoral de São Paulo; atirador segue preso, enquanto o religioso foi liberado na condição de investigado

Divulgação/SSP Viatura da Polícia Militar de São Paulo



Um homem foi preso em flagrante por atirar duas vezes contra um pastor suspeito de tentar estuprar seu filho que tem Síndrome de Down. A idade do filho e a identidade dos envolvidos não foram divulgadas pela Polícia Civil. O caso aconteceu na cidade de Itariri, no litoral de São Paulo, que fica perto Peruíbe, local onde o pai foi preso na noite de terça-feira, 26. O pastor teria sido surpreendido pelo atirador em frente à igreja. A vítima acionou a polícia, que, ao chegar no local, foi informada sobre as acusações de tentativa de estupro por parte do religioso.

Os agentes encaminharam o pastor, o pai e o filho para a Delegacia Sede de Polícia de Peruíbe, onde um Boletim de Ocorrência por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e estupro tentado foram elaborados. O autor dos disparos seguirá preso, enquanto o pastor foi liberado na condição de investigado. O menino que teria sido vítima da tentativa de estupro foi liberado e entregue a outros familiares.