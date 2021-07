Polícia prende ‘quadrilha do Pix’ após sequestro de casal em São Paulo

Vítimas foram obrigadas a transferir R$ 26 mil; cinco homens foram presos e um conseguiu fugir

Divulgação/SSP PM foi acionada e iniciou uma perseguição aos criminosos



Cinco homens foram presos na noite desta quarta-feira, 30, em São Paulo, após sequestrarem um casal e roubar R$ 26 mil por transferência instantânea via Pix. Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas, donas de uma loja de roupas na Chácara Santana, saíram do local e estavam indo para o carro quando foram abordados por três homens, que entraram no veículo e circularam pelas ruas da cidade por algumas horas. Pouco depois, outros dois homens se juntaram à quadrilha, obrigando o casal a fazer as transferências bancárias. A PM foi acionada e começou uma longa perseguição pelas Marginais Tietê e Pinheiros. A quadrilha deixou o carro na Ponte do Morumbi, na zona sul da capital, e tentou fugir a pé. Os cinco criminosos foram presos por volta das 21h30, entre eles um menor de idade, de 17 anos, que foi encaminhado para a Fundação Casa. De acordo com a PM, um deles era ex-funcionário da loja do casal sequestrado e todos já tinham passagem pela polícia. Um sexto suspeito conseguiu fugir. A PM informou ainda que a “quadrilha do Pix” já estava agindo há algum tempo na zona sul de São Paulo, cometendo crimes do mesmo gênero, e disse que o sexto suspeito está sendo localizado. Foram apreendidas uma arma de fogo, uma de mentira e uma máquina de cartão, além de uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado pelo 89º DP como roubo e extorsão.