Polícia prende um dos criminosos mais procurados do país

Jakson Oliveira Santos, de 44 anos, conhecido como “Dako”, foi preso nesta quarta-feira, 7, em sua residência no interior de São Paulo, em Valinhos, em uma ação do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público. Ele integrava a lista de criminosos mais procurados do país. Uma ação do MP e da Polícia Militar monitorava o criminoso há cerca de seis meses e a força-tarefa contou com a participação de peritos da Polícia Federal. De acordo com informações da Polícia Militar de São Paulo, Dako estava foragido desde 2005, quando utilizou o benefício da “saidinha” temporária para deixar a penitenciária de Casa Branca e não retornou. No tempo em que esteve foragido, ele cometeu homicídio e é suspeito de ter participado de um assalto a banco em Araçatuba. Na residência, a polícia apreendeu uma pistola 9mm, munições, uniformes camuflados, celulares e equipamentos eletrônicos. Ele foi encaminhado para o 1º DP de Valinhos onde permanecerá preso. Dako também ficou conhecido por atuar no Primeiro Comando da Capital (PCC) em ações de “domínio de cidades”.