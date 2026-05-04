Polícia apreende último suspeito de participar de estupro coletivo de crianças em SP

Caso ocorreu em 21 de abril na comunidade de União de Vila Nova, bairro na Subprefeitura de São Miguel Paulista, na zona leste da capital

Divulgação / Polícia Civil da Bahia Polícia prende último suspeito de participar de estupro coletivo de crianças em SP



A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta segunda-feira (24) o último suspeito, um garoto de 15 anos, de participar de um estupro coletivo descoberto por vídeos. O garoto foi localizado no bairro de Ermelino Matarazzo por agentes do 63º Distrito Policial, da Vila Jacuí. Ele compareceu à delegacia na companhia da mãe antes de ser transferido para a Fundação Casa.

O suspeito faz parte de um grupo de cinco pessoas com acusação de participação em crimes de estupro contra duas crianças, com sete e dez anos de idade. Os abusos aconteceram no mês passado, no bairro União de Vila Nova, no distrito de São Miguel.

Antes desta segunda-feira, a polícia apreendeu três adolescentes com idades de 14 a 16 anos. No fim de semana, agentes de segurança prenderam um homem de 21 anos no município de Jequié, na Bahia. A polícia de São Paulo mantém conversas com autoridades da Bahia para a transferência do homem de 21 anos.

As apurações da delegacia indicam que o homem de 21 anos fez os vídeos dos atos com um aparelho de telefone. As imagens circularam em redes da internet. O grupo de cinco indivíduos atraiu as vítimas para o interior de um imóvel com convites para empinar pipas. As pessoas com envolvimento nos crimes moravam perto das crianças.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Nico Gonçalves, disse no domingo (3) que, em mais de quatro décadas atuando nas forças de segurança do Estado, não tinha se deparado com algo tão terrível quanto esse caso.

“Em 45 anos de polícia, não consegui ver o vídeo até o fim, cena terrível, inesquecível, vai ficar no meu subconsciente por muito tempo”, disse Nico.

*Matéria em atualização