Polícia resgata 71 aves mantidas em cativeiro ilegal no interior de SP

Animais foram encontrados em residência após denúncia de crime ambiental; responsável pelo local foi multado em R$ 35,5 mil

Divulgação/ Polícia Militar Ambiental Aves estavam presas em 58 gaiolas espalhadas por residência e foram levadas ao entro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas)



Agentes da Polícia Militar Ambiental resgataram 71 aves que estavam sendo mantidas em cativeiro ilegal na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. A operação aconteceu na última terça-feira, 22, após o recebimento de denúncias de crime ambiental no local. Ao chegarem no local da denúncia, os agentes encontravam as aves distribuídas em 58 gaiolas espalhadas pela residência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), grande parte das aves resgatadas eram recém-capturadas e algumas tinham até anilhas, item preso na pata da ave em que consta um número de identificação do animal. Um homem responsável pelo local informou que não tinha autorização para manter as aves em cativeiro e foi autuado em R$ 35,5 mil. A identidade do responsável não foi divulgada pela polícia ambienal. Os animais resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), localizado na cidade de Lorena, também no interior do Estado.