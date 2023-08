Polícia Civil de MG exibe vídeo de acidente com torcedores do Corinthians; assista

Motorista do ônibus, um homem de 39 anos, também proprietário da empresa, pode responder por homicídio culposo e lesão corporal culposa

Reprodução/Jovem Pan News Ônibus capotou em uma curva da Rodovia Fernão Dias



A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou nesta quinta-feira, 24, um vídeo que mostra o momento exato do acidente responsável por deixar sete torcedores do Corinthians mortos. Na imagem, é possível ver o ônibus perdendo o controle na curva e tombando na rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo transportava 43 pessoas que acompanharam o empate do Timão com o Cruzeiro, no último sábado, 19, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a polícia, vão ser realizadas novas perícias especializadas no ônibus para confirmar o problema no sistema de freios do veículo. A previsão é de que o inquérito policial seja concluído nas próximas semanas.

Chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran), o delegado Helton Cota Lopes afirmou que motorista do veículo, um homem de 39 anos, também proprietário da empresa, pode responder por homicídio culposo e lesão corporal culposa – ele ainda passará por exames toxicológicos e de alcoolemia. “Foram encontradas algumas irregularidades no veículo, como ausência de autorização da Agência Nacional de Transportes Públicos para transporte de passageiros interestadual; pneus extremamente desgastados; ausência de cintos de segurança e de algumas poltronas e irregularidade do tacógrafo, que não apresentava os discos, equipamento obrigatório”, disse o delegado, em entrevista coletiva.