Policiais apreendem 119 tabletes de maconha escondidos em caixão no interior de SP, veja vídeo

Motorista foi contratado para levar a droga de Londrina até Limeira e estava em Assis quando foi parado em blitz

Reprodução / Twitter / @PMESP Policiais militares apreendem drogas em caixão no interior de São Paulo



Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária decidir fiscalizar um caixão dentro de um carro funerário que era levado por um guincho, durante uma blitz, e, para a surpresa deles, não encontraram nenhum corpo, e sim 119 tabletes de maconha. O momento foi registrado em vídeo, que mostra os policiais retirando a urna de dentro do carro e, em seguida, abrindo a tampa e encontrando a droga. O flagrante ocorreu no quilômetro 445 da rodovia Raposo Tavares, em Assis, no interior de São Paulo. De acordo com a PM, o motorista foi contratado para ir de Londrina (PR) a Limeira (SP). O condutor foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Assis, junto com a droga, os veículos e o caixão.