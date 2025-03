Policiais civis de São Paulo são investigados por envolvimento com tráfico de drogas

Profissionais sob investigação pertencem ao 77° Distrito Policial, localizado no bairro de Santa Cecília, na área central da cidade

Ciete Silvério/Governo do Estado de SP A SSP afirmou em comunicado que as investigações continuam com o objetivo de esclarecer os acontecimentos



A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo está investigando a possível participação de policiais civis da capital em atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Os profissionais sob investigação pertencem ao 77° Distrito Policial, localizado no bairro de Santa Cecília, na área central da cidade. Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), em janeiro, dois policiais civis foram detidos em conexão com o caso. Em fevereiro, após a execução de mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos, três agentes foram afastados de suas funções.

A SSP afirmou em comunicado que as investigações continuam com o objetivo de esclarecer os acontecimentos e identificar a participação de outros policiais. A Polícia Civil enfatizou seu compromisso com a legalidade, assegurando que qualquer desvio de conduta será tratado com a severidade que a lei exige.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias