Policial penal é morto durante tentativa de assalto em Itaquaquecetuba

De acordo com uma testemunha, gritos foram ouvidos durante o ataque, e um dos criminosos exigiu que a vítima retirasse a mão da cintura antes de disparar

Reprodução Ednaldo foi atingido no tórax e, mesmo após ser socorrido, não sobreviveu aos ferimentos



Um policial penal foi morto na madrugada deste sábado (22) em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, durante uma tentativa de assalto. O crime, que ocorreu por volta das 5h20, foi registrado por câmeras de segurança, que capturaram o momento em que Ednaldo Ricardo da Silva, de 49 anos, foi cercado por seis assaltantes em motocicletas. De acordo com uma testemunha, gritos foram ouvidos durante o ataque, e um dos criminosos exigiu que o policial retirasse a mão da cintura antes de disparar.

Ednaldo foi atingido no tórax e, mesmo após ser socorrido, não sobreviveu aos ferimentos. Os assaltantes conseguiram roubar a arma do policial, mas deixaram a motocicleta dele para trás. O caso foi registrado como latrocínio na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, que agora investiga o crime. Ednaldo estava a caminho do trabalho no Centro de Detenção Provisória de Suzano no momento do incidente.

Este assassinato marca a segunda ocorrência de um policial penal sendo baleado durante um assalto em apenas uma semana. No domingo anterior, outro agente da mesma categoria foi ferido em uma situação semelhante.

Veja o momento do incidente

*Reportagem produzida com auxílio de IA

