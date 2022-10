Policiais envolvidos na morte de Genivaldo são denunciados pelo Ministério Público

Três agentes de segurança foram alvos da acusação e respondem em liberdade; rapaz foi morto por asfixia em uma viatura, em maio deste ano, na cidade de Umbaúba, em Sergipe

Reprodução/Twitter/@ErikakHilton Ação da PRF ao colocar um homem dentro de uma viatura com um gás



O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma denúncia nesta segunda-feira, 10, contra três policiais rodoviários envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos. O rapaz morreu após ser asfixiado por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Umbaúba, em Sergipe, em maio deste ano. Trata-se dos agentes Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolpho Lima Nascimento e William de Barros Noia, que respondem em liberdade. O órgão acusatório não informou quais crimes o trio está sendo acusado na denúncia feita à 7ª Vara da Justiça Federal em Sergipe e solicitou ao juiz responsável que o sigilo seja retirado após analise da denúncia. Pela Polícia Federal, Kleber, Paulo e William foram indiciados por abuso de autoridade e homicídio qualificado – asfixia e impossibilidade de defesa da vítima. A PRF informou em nota que “colabora com as investigações e repudia veementemente quaisquer práticas atentatórias aos direitos humanos” e lamentou “profundamente o desfecho desta ocorrência, se solidarizando com a dor dos familiares, parentes e amigos de Genivaldo”. Em junho, durante audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que a morte de Genivaldo foi um fato grave, porém isolado. “Desde o primeiro momento, fizemos o que era possível. Foi um ato isolado, não condiz com a realidade da PRF”, disse.