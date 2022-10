Justiça Eleitoral libera declaração de dias trabalhados por mesários

Certificado de Conclusão de Treinamento também está disponível para quem atuou no primeiro turno

ANDRÉ LESSA/ESTADÃO CONTEÚDO Mesário que trabalhou no primeiro turno das eleições 2022 já pode pegar a declaração de dias trabalhados



Os mesários voluntários ou convocados para atuar no primeiro turno das eleições 2022 podem baixar o Certificado de Conclusão de Treinamento e consultar se está disponível as declarações de dias trabalhados. De acordo com a Justiça Eleitoral, as declarações começaram a ser liberadas em 3 de outubro, logo após o primeiro turno do pleito. O órgão estima que após 10 de outubro todas as declarações estejam disponíveis. Os dados são enviados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). “Vale lembrar que o eleitor tem o prazo de cinco dias para contestar a convocação para trabalhar como mesário, a partir do recebimento. O trabalho é obrigatório, e a dispensa só ocorre em casos excepcionais, mediante apreciação da juíza ou do juiz eleitoral”, diz o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em uma publicação nesta segunda-feira, 10. Em relação ao certificado de conclusão, pode ser baixado na plataforma que o mesário fez o treinamento, ou seja, no aplicativo Mesário (disponível para download no Google Play e na Apple Store) ou no Portal de Educação a Distância do TSE.