Policial que atirou e matou guarda municipal no PR está internado, afirma Polícia Civil

Mais cedo, corporação informou que Jorge José da Rocha Guaranho também havia morrido, mas voltou atrás na tarde deste domingo e comunicou que ele está em estado grave

Reprodução Jorge José invadiu a festa de Marcelo, que fazia 50 anos, e atirou contra ele duas vezes



O policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, responsável pelo assassinato do guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda durante uma festa de aniversário neste sábado, 09, em Foz do Iguaçu, Paraná, está internado em estado grave em hospital da região. Mais cedo neste domingo, 10, a Polícia Civil havia vinculado que Jorge também tinha morrido. Ele invadiu a festa temática do PT de Marcelo, que completava 50 anos, e disparou contra o aniversariante. De acordo com o B.O., dois tiros atingiram o guarda municipal, que revidou e acertou três tiros em Jorge. Testemunhas afirmaram que o policial não era convidado e nem conhecido dos participantes. “A Polícia Científica está atuando no procedimento pericial que auxiliará para que os fatos sejam esclarecidos e o Inquérito Policial relatado e encaminhado à justiça”, disse a Polícia Civil em comunicado.

Confira a íntegra do comunicado da Polícia:

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informa que a Polícia Civil está investigando a morte do guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda. Ele e o policial penal federal Jorge Jose da Rocha Guaranho se desentenderam durante a festa de aniversário de Arruda. Os dois acabaram baleados, Guaranho segue internado em estado grave. Imagens estão sendo analisadas e testemunhas sendo ouvidas. A Polícia Científica está atuando no procedimento pericial que auxiliará para que os fatos sejam esclarecidos e o Inquérito Policial relatado e encaminhado à justiça.