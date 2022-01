Políticos lamentam morte da mãe de Bolsonaro e prestam solidariedade ao presidente; confira

Ministros, ex-ministros e base de apoio do presidente utilizaram as redes sociais para falar sobre o ocorrido; Olinda Bonturi tinha 94 anos e morreu em um hospital do Estado de São Paulo na madrugada desta sexta

Reprodução/Twitter/@jairbolsonaro Olinda Bolsonaro ao lado do filho, o presidente Jair Bolsonaro



Na manhã desta segunda-feira, 21, após a notícia da morte matriarca da família Bolsonaro, Olinda Bonturi Bolsonaro, 94, mãe do presidente da República, vários políticos usaram as redes sociais para lamentar a perda e prestar solidariedade a Jair Bolsonaro (PL) e sua família. Entre eles, os ministros Damares Alves, Marcelo Queiroga, Anderson Torres; os ex-chefes de pasta Ricardo Salles e Abraham Weintraub; as deputadas federal Bia Kicis (PSL-DF), Carla Zambelli (PSL-SP) e a parlamentar estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PSL-SP); o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) também publicou uma mensagem em respeito. A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo federal também se manifestou e publicou uma nota de pesar. Olinda Bolsonaro morreu na madrugada desta sexta no Hospital São João, em Registro, no Estado de São Paulo, onde estava internada desde a segunda-feira, 17.

Damares disse que está rezando pelo presidente e pela família: “Orando agora pelo nosso Presidente Jair Bolsonaro e família. Dona Olinda Bolsonaro, a mãe que ele tanto amou e honrou, foi para o céu. Que Deus console toda família. O senhor foi um filho extraordinário, presidente. Força Michelle! Força meninos! Descanse em paz, Dona Olinda!”. Já Anderson Torres e Queiroga registraram seus sentimentos. “Meus mais sinceros sentimentos de pesar e solidariedade neste momento de dor por essa perda tão grande. Que Deus o conforte e siga iluminando seus caminhos”, escreveu Torres. Confira abaixo essas e outras mensagens de solidariedade publicadas.

A SECOM une-se a toda a equipe de Governo e aos brasileiros em condolências e orações pelo falecimento da senhora Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do Presidente Jair Bolsonaro. Que Nosso Senhor acolha a alma de Dona Olinda e ampare o senhor Presidente e demais familiares. — SecomVc (@secomvc) January 21, 2022

Registramos nosso sentimento de pesar ao PR @jairbolsonaro e familiares pelo falecimento da sra Olinda Bonturi Bolsonaro, após uma vida longa e feliz. Um exemplo a ser seguido por sua força e coragem. @FlavioBolsonaro @CarlosBolsonaro @BolsonaroSP pic.twitter.com/Tojy1rXyGx — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) January 21, 2022

Orando agora pelo nosso Presidente @jairbolsonaro família. Dona Olinda Bolsonaro, a mãe que ele tanto amou e honrou, foi para o céu. Que Deus console toda família. O senhor foi um filho extraordinário Presidente. Força Michelle! Força meninos! Descanse em paz Dona Olinda! — Damares Alves (@DamaresAlves) January 21, 2022

Meus mais sinceros sentimentos de pesar e solidariedade, neste momento de dor por essa perda tão grande, presidente @jairbolsonaro ! Que Deus o conforte e siga iluminando seus caminhos. #luto🙏🏻 https://t.co/x4eV4jhpIu — Anderson Torres (@andersongtorres) January 21, 2022

Meus sentimentos ao Presidente @jairbolsonaro. Sua mãe está com Deus. — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 21, 2022

Sr. Presidente, receba o nosso pesar e sentimentos ao Sr. e toda a família. https://t.co/nNbe0RKKQA — Ricardo Salles (@rsallesmma) January 21, 2022

“-28/março/1927.

– 21/janeiro/2022.

– Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro

– Com pesar o passamento da minha querida mãe (7 filhos).

– Que Deus a acolha em sua infinita bondade.

– Nesse momento me preparo para retornar ao Brasil.

– Jair Bolsonaro. “ Meus sentimentos, Presidente! pic.twitter.com/DMTSNPVEX1 — Bia Kicis (@Biakicis) January 21, 2022

Minha solidariedade ao Presidente @jairbolsonaro, familiares e amigos, que nosso Senhor possa confortar o coração de todos. Agora Dona Olinda esta no céu ao lado do Pai. 1 João 2:25- E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Até breve, Dona Olinda Bolsonaro.🙏😪 https://t.co/rk9De9ejWY — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) January 21, 2022

Meus sentimentos ao Presidente e família, pela partida da Sra. Olinda Bolsonaro. Que seja bem recebida na pátria espiritual. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) January 21, 2022