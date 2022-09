Ponte cai no Amazonas e deixa pelo menos três mortos e cinco feridos

Veículos com carga pesada passavam pelo quilômetro 25 da BR-319 quando a estrutura cedeu; entidades estão no local prestando socorro

Reprodução/Twitter/EduardoBraga_AM Veículos passavam pela fonte quando a estrutura cedeu



Uma ponte do município de Careiro, localizado na Região Metropolitana de Manaus, capital do Amazonas, desabou deixando ao menos três mortos e cinco pessoas feridas nesta quarta-feira, 28. Veículos com carga pesada que passavam pelo local por volta de 7h30, no quilômetro 25 da BR-319, ficaram submersos no rio Curuça após a estrutura ceder. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Denit) afirmou que “equipes da Autarquia se dirigiram ao local imediatamente e já estão mobilizadas para realizar as ações necessárias, alinhadas com as forças de segurança que também trabalham no caso (Defesa Civil e Resgate). Anteriormente, o órgão havia anunciado que estava trabalhando na revitalização do local, realizando serviços de aterro na cabeceira da ponte. Informações preliminares indicam que cinco vítimas foram encaminhadas para hospitais de Manaus. Entre os feridos estão dois meninos de 3 e 10 anos e um casal de idosos de 60 e 67 anos. Com a comoção do caso, o Governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil) anunciou que iria cancelar seus compromissos de campanha para prestar suporte nas operações e às vítimas.