População protesta depois de jovem ser baleado por policiais no Rio

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Moradores atearam fogo e fizeram barricadas no bairro em protesto



A morte de um jovem nesta segunda-feira, 18, provocou um grande protesto de moradores, por diversas ruas da Lapa, no início da noite, no Rio de Janeiro. O rapaz, identificado como Emanuel Ramos, foi baleado por um policial civil, dentro de um casarão, na Rua Joaquim Silva. A Polícia Civil informou, em nota, que o jovem reagiu a uma abordagem, o que foi negado pelos moradores e pessoas que passavam pelo local na hora. Com Emanuel Ramos foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Os vizinhos e conhecidos do jovem protestaram, ateando fogo em barricadas nas principais ruas da Lapa, o que obrigou ao fechamento do trânsito e provocou um grande congestionamento, na área, muito movimentada no final da tarde e rota para dezenas de linhas de ônibus. A Polícia Militar foi chamada para dispersar os protestos e precisou usar bombas de efeito moral e gás lacrimogênio.

A perícia da Polícia Civil foi ao local, mas o corpo do jovem havia sido levado pela própria família a um hospital. Vários populares gritaram que se tratava de crime de racismo. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha anotações criminais e um segundo suspeito conseguiu fugir. “De acordo com a 5ª DP (Mem de Sá), agentes da delegacia estavam em diligência para cumprir mandado de prisão na Lapa, quando um homem – com diversas anotações criminais e mandado de prisão em aberto – reagiu, foi baleado e morreu. Com o criminoso, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Um segundo suspeito fugiu. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a ocorrência está em andamento”, disse a polícia na nota.

*Com informações da Agência Brasil