‘No feminismo a saída mais fácil é incentivar o aborto’, diz Zoe Martínez

O programa Direto ao Ponto promoveu um debate sobre os principais problemas e desafios da mulher na sociedade

O debate ‘Elas Por Elas‘ no Direto ao Ponto desta segunda-feira, 18, rendeu muitas pautas sobre o universo das mulheres. Uma delas foi a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em restringir o aborto e entregar a autonomia aos Estados sobre a questão. Idealizadora e apresentadora do Mulheres Positivas, Fabi Saad foi quem introduziu o tema. “Quando não se tem poder aquisitivo, você fica em uma situação complicada. Onde pode passar por uma situação de risco, o que acontece muito no Brasil. Muitas mulheres buscam o aborto clandestino e morrem”, explicou. Em resposta, a comentarista da Jovem Pan, Zoe Martínez afirmou que há outros caminhos para as mulheres que não o aborto. “Estamos sofrendo um ativismo judicial. Há muito tempo cabia aos Estados decidirem sobre isso, depois foi-se unificando em âmbito federal, o que aconteceu foi só um retorno. Cada Estado vai decidir. No movimento feminista, a saída mais fácil é incentivar o aborto. Não seria mais sensato fazer um acompanhamento psicológico, anotar tudo ali se vale a pena passar por isso, porque deixa sequelas. Será que é a saída mais fácil? Depois você para pra pensar ‘Meu Deus eu matei uma pessoa’. As feministas querem matar crianças, é isso que elas querem fazer, matar todo mundo”, disse.

Questionada se apoio a legislação brasileira, que autoriza o aborto para casos de má formação do feto, risco à via da mãe e aborto, Zoe foi muito clara. “Cada mulher tem que decidir se quer ou não ter a criança, cada caso é um caso. Só passando pela situação. Eu não faria, mas eu defendo que as mulheres decidam”, explicou. Quem também participou do debate foi a youtuber Bárbara Destefani, do canal ‘Te Atualizei’, e ela deu um conselho às mulheres que pensam em abortar. “A gente sabe o que é isso por engravidarmos, a gente gera uma vida. É uma transformação irremediável para a vida das mulheres. Muito cuidado com o que você está rejeitando da sua vida? Que Deus te deu. Não desperdice a chance de experimentar o auge do amor que um ser humano pode ter”, completou. A bancada também falou sobre a sexualização infantil, a legislação brasileira em casos de estupro e

a relação da mulher com as redes sociais.

