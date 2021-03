Por imunidade parlamentar, Gilmar Mendes absolve Jean Wyllys de indenização a Bia Kicis

Nas redes sociais, Wyllys comemorou a decisão e criticou Kicis. “A deputada em questão já perpetrou crimes contra a honra de diversas pessoas públicas de esquerda e progressistas, a exemplo de Caetano Veloso; é negacionista da pandemia de COVID-19 e sabota abertamente as recomendações da OMS pra controlar a doença. Em resumo, pessoa nefasta”, escreveu. “Em 2016, aproveitando-se do fato de que era procuradora e, portanto, tinha relações amistosas com os juízes do TJ-DF (tipo Moro e Dallagnol), a deputada em questão usou essas relações para mover um processo que era pura lawfare contra mim pelo fato de eu acusar o golpe”.

“A foto era pública. A legenda que pus era uma ironia contra os hipócritas da foto, não especificamente em relação a ela. E à época eu era deputado. Ainda assim, o TJ-DF achou justo me condenar em favor de uma extremista mentirosa e vil. Era o modus “Lava Jato” se espalhando… Como eu não era petista, era (e sou honesto), gozava de popularidade e prestígio político, minha posição contra o golpe de 2016 tinha peso. Então, os golpistas decidiram me destruir 1) com calúnias e fake news pesadas e 2) com lawfare . A procuradora fez as duas coisas contra mim. (…) Por fim, estou satisfeito com a justiça feita pelo STF. Laroiê! Kaô Kabecilê!”, disse o ex-deputado em publicação feita no Twitter.

Ele questionou, ainda, a eleição de Kicis para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ocorrida nesta quarta-feira, 10. “Mesmo com essa ficha suja, essa pessoa nefasta conseguiu agora se tornar presidente da CCJ, indicada pelo partido que abrigou todos os criminosos da extrema-direita que emergiram nas mídias sociais no rastro do antipetismo e do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016”, escreveu. Ele citou, ainda, o nome do deputado Daniel Silveira (PSL), preso a pedido do STF por proferir ameaças a ministros da Corte. A prisão de Silveira, referendada pela Câmara, tem sido discutida por parlamentares, já que o deputado não teve direito à imunidade parlamentar.