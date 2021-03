Texto-base da PEC Emergencial é aprovado em segundo turno na Câmara

Parlamentares irão analisar destaques, que podem modificar o texto; Palácio do Planalto condiciona nova rodada do auxílio emergencial à aprovação da matéria

Luis Macedo / Câmara dos Deputados Se não houve mudanças no mérito do texto, PEC seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro



Por 366 votos a 127, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na tarde desta quinta-feira, 11, em segundo turno, o texto-base da PEC Emergencial. Agora, os parlamentares vão analisar os chamados destaques, que podem impor mudanças ao texto. Se não houver mudanças de mérito, a proposta segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O governo federal condiciona o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial à aprovação da PEC. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, no início da semana, que os valores das parcelas serão de R$ 175 a R$ 375, a depender da configuração familiar. A tramitação da matéria ocorre no momento mais duro da pandemia no Brasil.

