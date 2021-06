Postos de saúde da capital paulista param de funcionar novamente por falta de vacina

Segundo a plataforma ‘De Olho na Fila’, 25 UBS apresentavam status de ‘não funcionando’, enquanto 11 ‘aguardavam reabastecimento’ até as 18h

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/01/2021 Postos voltaram a ter problemas com estoques de dose



No mesmo dia em que a vacinação contra a Covid-19 foi retomada na cidade de São Paulo, postos de saúde fecharam por falta de doses do imunizante. Segundo dados disponíveis na plataforma “De Olho na Fila” até as 18h, 44 UBS não estavam aplicando doses, sendo que 33 destas apresentavam o status “não funcionando” e outras 11 estavam aguardando reabastecimento. Os drive-thrus do Autódromo de Interlagos, da subprefeitura do M’Boi Mirim, do Centro de Exposições do Anhembi, do Shopping Jardim Sul também não estavam operando segundo a ferramenta, mesma situação observada em seis megapostos de vacinação. O problema ocorre um dia após a suspensão da vacinação na capital e depois da cidade receber 188 mil doses da CoronaVac. Na segunda-feira, 21, mais de 300 postos fecharam por falta de imunizante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclareceu que, a respeito do “De Olho na Fila”, são unidades que estão providenciando o remanejamento/abastecimento de doses. “A SMS esclarece que o repasse é feito pelo Ministério da Saúde, por meio do governo do Estado, de acordo com a abertura de cada grupo. A pasta aguarda o recebimento de novas remessas do imunizante. O escalonamento do grupo entre 49 e 48 anos cumpre o calendário do governo do Estado e é uma maneira de facilitar à logística, tanto para o cidadão quanto para o sistema de Saúde”, diz o comunicado.

Nesta quarta-feira, 23, a vacinação foi retomada, com o público de 49 anos sendo incluído no grupo prioritário. Segundo a SMS, pessoas com 48 anos serão imunizadas nesta quinta, 24, e aqueles com 47 serão contemplados na sexta, 25. A repescagem para aqueles que perderem as datas está prevista para o sábado, 26. Além disso, a aplicação da segunda dose da vacina está disponível para o público que já recebeu a primeira parcela do imunizante. De acordo com o “De Olho na Fila”, a maioria dos postos de saúde não apresentavam fila no fim da tarde desta quarta.