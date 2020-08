Conheça os serviços prestados pelo Poupatempo e Detran.SP online

Do total, pelo menos 82 podem ser acessados pela internet ou pelo celular

Jovem Pan Os serviços do Poupatempo e do Detran serão unificados nos próximos dois anos



Na última quarta-feira foi anunciado pelo vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que os serviços do Poupatempo e do Detran.SP serão unificados em apenas um órgão ao longo dos próximos dois anos. O programa prevê a ampliação de 75 unidades do Poupatempo para 340 em todos os municípios — a maior expansão do órgão em 23 anos. A mudança já começa na próxima quarta-feira (19), quando as atividades serão retomadas em algumas das cidades da Fase 2 – Laranja e Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo. Porém, 70% dos serviços oferecidos pelo Detran.SP e 50% dos prestados pelo Poupatempo já estão disponíveis online.

Confira todos os serviços disponíveis

Poupatempo – clique aqui

Identificação: Declaração de extravio; Atestado de antecedentes.

CNH: 2ª via de CNH.

Veículos: Licenciamento digital; Transferência de propriedade; Registro de veículo 0km; Multas, débitos e dados de seu veículo; Pesquisa de débitos e restrições do veículo de terceiros.

CDHU: 2ª via de boleto; Acordo; Boleto agrupado; Carnê; Inscrições e programas habitacionais; Seguro habitacional; Saldo devedor; Transferência de titularidade; Situação financeira.

Educação: Boletim escolar; Consulta de RA; Consulta pública de matrícula; Consulta pública de concluinte; Declaração de matrícula; Intenção de transferência escolar.

Poupatempo: Achados e perdidos.

CPF: Pedido de regularização; Comprovante de situação cadastral; Alteração de dados cadastrais; Comprovante de inscrição; Inscrição/Solicitação.

Procon: Não me ligue.

Ministério Público: Reconhecimento de paternidade.

Sabesp: Segunda via da conta; Segunda via de parcelas; Informar pagamento.

Serviços eleitorais: Consultar local de votação; Consultar situação eleitoral; Certidão de quitação eleitoral; Certidão de crime eleitoral.

Trabalho e Emprego: Cadastro de vagas; Carteira de trabalho; Seguro desemprego.

Além desses serviços, outras opções podem ser acessada pelo aplicativo.

Para baixar o app do Poupatempo para iOS, clique aqui.

Para baixar o app do Poupatempo para Android, clique aqui.

Detran – clique aqui

CNH – Habilitação: Agendamento; Renovação da CNH; Primeira habilitação e ACC; Certidões de autenticidade da CNH; Pontos da CHN; CHN definitida e 2ª via da CNH; Seu endereço – consulta e atualização; Dirigir no exterior; Suspensão e cassação da habilitação; Acompanhamento de serviços da CNH; Cartão para estacionamento em vaga especial.

Veículos: Seu documento; Seu veículo – pesquisas e certidões; Transferência de veículo e mudança de endereço; Registro de veículo 0km; Compra e venda de veículo; Veículo financiado ao quitado; Veículo danificado ou recuperado.

Infrações de trânsito: Liberação de documento/veículo; Defenda-se; Consulte suas multas ou solicite uma 2ª via.

Para baixar o app do Detran para iOS, clique aqui.

Para baixar o app do Detran para Android, clique aqui.