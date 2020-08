Secretário de Educação de São Paulo testa positivo para Covid-19

Bruno Caetano se reuniu com o governador João Doria, que também está com a doença, na sexta-feira (7) para debate sobre o retorno das aulas presenciais

Reprodução Bruno Caetano ficará dez dias em isolamento na sua residência despachando de forma remota



Após a confirmação que o governador de São Paulo, João Doria, testou positivo para a Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, o secretário de Educação da cidade de São Paulo, Bruno Caetano, também foi diagnosticado com a doença. Os dois se encontraram na sexta-feira (7) em uma reunião para tratar sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas. A confirmação do resultado positivo para a doença aconteceu também na quarta-feira, 12. O chefe da pasta municipal participaria nesta quinta-feira, 13, da uma inauguração de uma unidade CEU da Vila Alpina, na zona leste da capital. No entanto, após o resultado, o evento foi cancelado. Bruno Caetano ficará dez dias em isolamento na sua residência despachando de forma remota.

Nas redes sociais, João Doria postou um vídeo afirmando que está bem e que espera se recuperar logo da Covid-19. “Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença”, escreveu. Além do governador e de Bruno Caetano, a primeira-dama, Bia Doria, também testou positivo para a doença na quarta-feira. Segundo comunicado do governo estadual, assim como o marido, Bia cumpre isolamento e está seguindo protocolos médicos.