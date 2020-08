Unificados, Poupatempo e Detran de SP retomam atividades dia 19

Ao todo são 133 tipos de serviço prestados à população de São Paulo através dos dois órgãos

Divulgação/Detran A mudança já começa na próxima quarta-feira (19), quando as atividades serão retomadas nas cidades da Fase 2 e 3 do Plano SP



O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (12) que vai unificar o Poupatempo e o Detran em apenas um órgão nos próximos dois anos. De acordo com o vice-governador, Rodrigo Garcia, o programa prevê a ampliação de 75 unidades do Poupatempo para 340 em todos os municípios — a maior expansão do órgão em 23 anos. A mudança já começa na próxima quarta-feira (19), quando as atividades serão retomadas nas cidades da Fase 2 – Laranja e Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo.

Segundo o governo estadual, todos os serviços prestados pelo Departamento de Trânsito serão mantidos e incorporados aos outros serviços do Poupatempo. Ao todo, são 133 tipos de serviço prestados à população de São Paulo. Junto a essa expansão, o órgão continua o processo de digitalizar as atividades para que esteja disponível na versão mobile em tablets e celulares. No início de 2019 eram disponibilizados apenas sete serviços dessa forma. Hoje, já são 82 serviços disponíveis online.

Atualização dos casos de Covid-19

O Estado de São Paulo tem nesta quarta-feira 655.181 casos confirmados de Covid-19 e 25.869 óbitos. A taxa de ocupação de UTI está em 58,3% no Estado e em 57,1% na Grande São Paulo. Entre os internados estão 5.522 em UTI e 7.150 em enfermaria (entre casos suspeitos e confirmados). O governo estadual anunciou também que vai ampliar de quatro para 120 municípios o sistema de monitoramento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.