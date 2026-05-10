Praias com Bandeira Azul em SC: o que significa e quais visitar
Descubra o que é o selo, a lista atualizada de praias premiadas e como planejar seu roteiro pelo litoral catarinense
O litoral de Santa Catarina é famoso por sua beleza e diversidade, atraindo turistas de todo o mundo. Para quem busca não apenas paisagens deslumbrantes, mas também qualidade, segurança e sustentabilidade, uma dúvida comum surge no planejamento: quais as praias de Santa Catarina com o selo Bandeira Azul e o que isso significa na prática? Este guia responde a essas perguntas de forma direta, ajudando você a escolher os melhores destinos para sua viagem.
A Bandeira Azul é um selo ecológico internacional, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo que atendem a uma série de critérios rigorosos. Na prática, encontrar uma praia com essa bandeira hasteada é uma garantia de excelência.
O que significa o selo Bandeira Azul na prática?
Receber a Bandeira Azul significa que a praia cumpre uma lista de exigências relacionadas a quatro pilares fundamentais. Para o visitante, isso se traduz em uma experiência mais segura, limpa e agradável. Os critérios avaliados incluem:
- Qualidade da água: A água do mar deve ter excelente qualidade, comprovada por análises frequentes e rigorosas.
- Gestão ambiental: A praia precisa ter um sistema de gestão de resíduos eficiente, com lixeiras para coleta seletiva, além de manter a areia e os ecossistemas adjacentes limpos e conservados.
- Segurança e serviços: É obrigatória a presença de salva-vidas e equipamentos de primeiros socorros. A infraestrutura deve incluir banheiros limpos e, preferencialmente, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.
- Educação e informação ambiental: Devem ser oferecidas atividades de educação ambiental e as informações sobre o programa Bandeira Azul, a qualidade da água e o código de conduta local precisam estar visíveis para os frequentadores.
Quais as praias de Santa Catarina com a Bandeira Azul?
Santa Catarina é o estado brasileiro com o maior número de praias certificadas. A lista é atualizada anualmente, então é sempre bom verificar a temporada vigente. Abaixo estão algumas das principais praias que costumam receber o selo:
- Balneário Camboriú: Conhecida por sua orla vibrante, a cidade se destaca com as praias agrestes.
- Praia de Taquaras: Mar calmo e cercada por vegetação preservada.
- Praia do Estaleiro e Estaleirinho: Conhecidas pelas boas ondas e ambiente mais rústico.
- Bombinhas: Um paraíso para mergulho e contato com a natureza.
- Praia de Quatro Ilhas: Visual incrível e boas condições para o surfe.
- Praia de Mariscal: Extensa faixa de areia branca e mar limpo.
- Praia da Conceição: Pequena e aconchegante, com águas tranquilas.
- São Francisco do Sul: A cidade mais antiga de Santa Catarina combina história e praias certificadas.
- Praia Grande: Vasta extensão de areia, ideal para caminhadas e surfe.
- Praia da Saudade (Prainha): Um dos principais points de surfe do estado.
- Praia do Forte: Águas calmas e vista para o histórico Forte Marechal Luz.
- Balneário Piçarras: Destino familiar com excelente infraestrutura.
- Praia de Piçarras: Orla urbanizada, com ciclovia e águas próprias para banho.
- Praia da Ponta do Jacques: Ideal para a prática de esportes náuticos.
- Governador Celso Ramos: Região de natureza exuberante e praias paradisíacas.
- Praia Grande: Famosa por suas águas cristalinas e tranquilidade.
- Florianópolis: A capital do estado também conta com um local certificado.
- Lagoa do Peri: Embora seja uma lagoa de água doce, recebe a certificação por sua qualidade ambiental e infraestrutura.
Dicas para planejar sua visita às praias premiadas
Organizar um roteiro para conhecer as praias catarinenses com Bandeira Azul é simples, já que a maioria se concentra em regiões bem estruturadas.
- Melhor época: O verão, de dezembro a março, é a alta temporada, com dias ensolarados e infraestrutura completa. Para quem prefere mais tranquilidade e preços menores, os meses da meia-estação, como abril, maio, outubro e novembro, são excelentes opções.
- Como chegar: O principal acesso rodoviário é pela BR-101, que corta todo o litoral do estado. Os aeroportos de Florianópolis (FLN) e Navegantes (NVT) são as melhores portas de entrada para quem vem de outros estados, servindo todas as regiões mencionadas.
- Locomoção: Alugar um carro é a forma mais prática de explorar as diferentes praias com liberdade, especialmente para acessar as praias mais agrestes de Balneário Camboriú ou as diversas enseadas de Bombinhas.
Visitar uma praia com o selo Bandeira Azul em Santa Catarina é a certeza de encontrar um ambiente bem cuidado, seguro e com respeito à natureza. Ao planejar sua viagem, usar esta lista como guia garante que você aproveitará o melhor do litoral catarinense, com a tranquilidade de estar em um local de padrão internacional.
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