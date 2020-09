Praias do Rio registram aglomeração em domingo de calor

Apesar das tentativas de restrições do governo estadual e da prefeitura, praias de Copacabana e Ipanema tiveram grande movimentação

DANIEL RESENDE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Praia de Ipanema, no Rio, ficou lotada neste domingo (27)



As praias do Rio de Janeiro voltaram a registrar, neste domingo (27), grande aglomerações. Medidas de restrição impostas pela prefeitura e pelo governo estadual em decorrência da pandemia de Covid-19 foram mais uma vez desrespeitadas. Por volta de 14h30, quando os termômetros marcavam 33ºC, aglomerações eram registradas nas praias de Copacabana e de Ipanema, na zona sul da cidade. Além disso, muitas pessoas passeavam, sem máscara de proteção, no calçadão de Copacabana. O município do Rio de Janeiro vem implementando um Plano de Retomada das Atividades Econômicas. Atualmente, o banho de mar está permitido, mas os banhistas não podem ficar na areia.

Na calçada da orla, as pessoas estão autorizadas a circular, mas devem utilizar máscara. Um decreto do governo estadual também mantém, ao menos até 6 de outubro, a proibição de permanência nas praias e lagoas. Apesar das restrições, tem sido comum nos dias de calor a instalação de barracas, o uso de cadeiras, a venda de bebida alcoólica pelos ambulantes, a falta de uso de máscaras e a prática de altinha. Tudo isso está proibido. Também não está permitido estacionar na orla aos sábados, domingos e feriados. Há exceção apenas para moradores, usuários de vagas especiais e turistas hospedados em hotéis da região. A prefeitura informou ter removido 186 veículos neste sábado (26).

“A Guarda Municipal mantém as ações de patrulhamento e de fiscalização das infrações sanitárias em toda a cidade, incluindo as praias que contam nos finais de semana com reforço de 81 agentes atuando na orla, além do efetivo regular de 190 guardas nas zonas sul e oeste da cidade. Os agentes fiscalizam as posturas municipais nas praias, o estacionamento irregular e orientam a população sobre a atual fase de flexibilização”, informa o município.

*Com Agência Brasil