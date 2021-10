Preço da gasolina aumenta e chega a R$ 7,49 no Rio Grande do Sul, diz ANP

São Paulo é detentor da melhor marca, com o litro do combustível sendo comercializado a R$ 5,299; relatório também mostra leve aumento do preço médio no país

Marcelo Camargo/Agência Brasil Menor preço médio do combustível também foi registrado em São Paulo



Em meio ao aumento do preço dos combustíveis, a gasolina registrou uma nova alta em alguns estados, sendo que o maior valor foi encontrado no Rio Grande do Sul, onde foi registrado o preço de R$ 7,499 pelo litro do combustível. A informação foi divulgada em relatório semanal publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quinta-feira, 20. Em relação à semana anterior, entre os dias 3 e 9 de outubro, o preço médio do combustível foi de R$ 6,117, enquanto que na versão mais recente do relatório o valor encontrado foi de R$ 6,321, representando um aumento de aproximadamente 3,34%. Enquanto o Rio Grande do Sul registrou o maior preço da gasolina, São Paulo é detentor da melhor marca, com o litro do combustível sendo comercializado a R$ 5,299. O menor preço médio também pertence ao Estado do Sudeste, que possui um valor médio de R$ 5,990 por litro do combustível. Ao todo, foram consultados 4.736 postos de gasolina espalhados por todo o país.