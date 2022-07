Preço médio da gasolina cai 6,4% nos postos do Brasil, aponta ANP

Valor encontrado pelos motoristas nesta semana, em média, foi de R$ 6,07 por litro, contra R$ 6,49 da semana passada

José Aldernir/TheNews2/Estadão Conteúdo Valor médio da gasolina está mais barato nas bombas



Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) apontam que o preço médio da gasolina caiu 6,4%, nesta semana, nos postos de combustíveis do Brasil. O valor encontrado pelos motoristas nas bombas, em média, foi de R$ 6,07 por litro, contra R$ 6,49 da semana passada. O atual preço representa uma queda de 17,8%, ou seja, R$ 1,32 por litro desde que os impostos começaram a cair nos estados. No entanto, a expectativa do governo federal é chegar a uma queda acumulativa de R$ 1,55 por litro. O levantamento da ANP ainda mostra que o litro mais caro da gasolina foi encontrado em Tefé, no Amazonas, a R$ 8,10. Por outro lado, o valor mais barato foi localizado em Macapá, no Amapá, custando R$ 5,15 por litro. Outros combustíveis como etanol e diesel recuaram 2,4% e 0,66% por litro, respectivamente. O álcool saiu de R$ 4,52 e foi para R$ 4,41. Já o valor médio do diesel despencou para R$ 7,58.