Reino Unido emite primeiro alerta de calor extremo; temperaturas podem chegar a 40ºC

EFE/EPA/ANDY RAIN



O Reino Unido emitiu, nesta semana, o primeiro alerta vermelho de calor extremo. A previsão é que a temperatura chegue ou ultrapasse a 40 graus Celsius (ºC) – recorde – em partes da Inglaterra na próxima segunda-feira, 18, e terça-feira, 19. Especialistas em meteorologia apontam que o intenso calor deve atingir, principalmente, durante à noite e, especificamente, em áreas urbanas. Até então, a mais alta temperatura registrada no território britânico ocorreu em 25 de julho de 2019, quando os termômetros marcaram 38,7ºC no Jardim Botânico da Universidade de Cambridge. Atualmente, grande parte da Europa sofre com uma onda de calor, que tem causado incêndios florestais em pelo menos quatro países do continente: Portugal, Espanha, França e Croácia.