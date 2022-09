Preço médio do litro da gasolina cai 1,4% e chega a R$ 4,81, aponta ANP

Valor mais barato do combustível no Brasil, segundo a ANP, foi achado em São Paulo, vendido a R$ 4,15 por litro

José Aldernir/TheNews2/Estadão Conteúdo Gasolina ficou mais barata nesta semana nos postos de combustíveis do Brasil



O preço médio do litro da gasolina caiu 1,4%, nesta semana, nos postos do Brasil. O combustível foi encontrado, em média, a R$ 4,81 – menor valor desde junho de 2020. Essa foi a 14ª semana consecutiva de queda. Até o momento, a queda acumulada, que vem desde junho deste ano, é de 35%. Os dados foram atualizados nesta sexta-feira, 30, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). A queda no valor do combustível é resultado dos cortes dos impostos federais e estaduais, além de reduções feitas pela Petrobras nos preços de venda nas refinarias. O preço mais em conta da gasolina no Brasil, segundo a ANP, foi achado em São Paulo, vendido a R$ 4,15 por litro. Já o valor mais caro, também na capital paulista, foi encontrado a R$ 6,99. Outro combustível que também registrou queda, de 2,23%, foi o diesel. Em média, o valor por litro ficou em R$ 6,56. O etanol hidratado também computou queda, de 1,2% em relação à semana passada, e ficou, em média, a R$ 3,37 por litro.