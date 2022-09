Preço médio do litro da gasolina cai 1,8% e chega a R$ 4,88, aponta ANP

Essa é a 13ª semana consecutiva de queda; acumulado é de 33,9%, o que representa R$ 2,51 por litro

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo Preço médio do litro da gasolina caiu 1,8%, nesta semana, e chegou a R$ 4,88 nos postos



O preço médio do litro da gasolina caiu 1,8%, nesta semana, e chegou a R$ 4,88 nos postos de combustíveis do Brasil. Esse é o menor valor registrado desde o fim de junho de 2020. Além disso, essa é a 13ª semana consecutiva de queda. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o litro da gasolina caiu R$ 0,09 em relação a semana passada. Após aprovação de cortes de impostos sobre o combustível, no fim de junho, a queda acumulada atingiu 33,9%, o que representa R$ 2,51 por litro. As reduções de preços nas refinarias da Petrobras também favoreceram para a queda. Diferente das outras semanas, os preços da gasolina – mais caro e mais barato – não foram divulgados pela ANP. A agência informou que o contrato com a empresa responsável pela coleta dos dados venceu no último dia 13. No entanto, uma nova companhia vai assumir o trabalho na próxima semana e os dados serão divulgados. O valor médio do litro do diesel também computou queda e chegou a R$ 6,71, menor patamar desde maio.