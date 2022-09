Petrobras despenca 7% e puxa queda do Ibovespa nesta sexta-feira

Desempenho acompanha movimentações de outras Bolsas internacionais após receio por uma possível recessão da economia global

Pixabay No acumulado da semana, o índice registrou alta de 2,23%



O Índice Bovespa, indicador mais importante do desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda nesta sexta-feira, 24. A baixa foi 2,06%, a 111.716 pontos, acompanhando movimentações de outras Bolsas internacionais que se indicavam receio com uma possível recessão da economia global. Na B3, o mau desempenho foi puxado por uma queda nas ações da Petrobras, que recuaram mais de 7%. A alta no dólar, que subiu 2,61%, e a baixa na cotação das commodities foram fatores decisivos para a desvalorização das cotas da estatal. Vale, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú também registraram baixas, que variaram entre 1% e 2%. Na quinta-feira, o Ibovespa tinha fechado com alta de 1,91%, a 114.070 pontos. No acumulado da semana, índice registrou alta de 2,23% e de 2,% no mês. No ano, a alta acumulada é de 6,58%.