Preço médio do litro da gasolina fica abaixo de R$ 5 após mais de um ano

De R$ 5,04, o preço médio do litro do combustível caiu para R$ 4,97

José Aldernir/TheNews2/Estadão Conteúdo Motoristas encontraram preço médio da gasolina mais barato nesta semana no país



Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atualizados nesta sexta-feira, 16, apontam que o preço médio do litro da gasolina nos postos voltou a cair nesta semana e ficou abaixo de R$ 5. Esse preço não era registrado desde fevereiro de 2021. A queda é a 12ª consecutiva. De R$ 5,04, o preço médio do litro da gasolina caiu para R$ 4,97, ou seja, diminuiu 1,39%, mantendo o menor patamar desde a semana encerrada em 20 de fevereiro do último ano. Na época, o valor do combustível era encontrado por R$ 4,91. Por outro lado, o preço mais caro encontrado nos postos do país foi de R$ 6,99. Outro combustível que computou queda no valor médio do litro foi o diesel. De R$ 6,88 caiu para R$ 6,84. Já o preço mais alto do combustível foi achado nesta semana foi de R$ 8,81. O valor médio do etanol também caiu: de R$ 3,53 para R$ 3,43. O máximo encontrado no Brasil, pela a ANP, foi de R$ 6,99.