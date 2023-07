Prédio comercial desaba em Recife três dias após soterramento que deixou 14 mortos

Novo desabamento aconteceu na manhã desta segunda-feira, 10; não há feridos

Reprodução / Twitter @PTardeando O desabamento ocorre três dias após outro edifício vir ao chão, deixando soterrados e 14 mortos



Um prédio comercial desabou parcialmente na manhã desta segunda-feira, 10, em Recife, capital de Pernambuco. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo prefeito da cidade, João Campos. O desabamento ocorre três dias após outro edifício vir ao chão, deixando soterrados e 14 mortos. Em publicação nas redes sociais, Campos afirmou que equipes da Defesa Civil e do Samu atuam no local, que abrigava um prédio comercial já desativado, localizado na Avenida Domingos Ferreira, bairro do Pina, Zona Sul do Recife. De acordor com o prefeito, não há feridos. “O prédio não tem processos junto à Secretaria Executiva de Controle Urbano, mas existia uma reforma interna em curso sem autorização do poder público e os proprietários serão notificados”, escreveu no Twitter.

Como o site da Jovem Pan mostrou, o desabamento de um prédio na cidade de Paulista, no Grande Recife na última sexta-feira, 7, causou a morte de 14 pessoas. Os corpos dos três últimos desaparecidos, uma mulher e seus filhos de seis e nove anos, foram localizados nos escombros no sábado, 8, conforme as autoridades locais. O edifício do Conjunto Beira Mar, no bairro do Janga, já estava interditado desde 2010 por risco estrutural, mas ainda abrigava muitos moradores de forma irregular. As colunas do prédio que caiu tinham três andares e estavam acopladas a um condomínio residencial maior, segundo imagens divulgadas. A região era atingida por fortes chuvas no momento da tragédia.