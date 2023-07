Chuvas incessantes na Índia deixam ao menos 14 pessoas mortas e país sob alerta

Autoridades da capital indiana ordenaram o fechamento das escolas e elevaram os avisos para inundações e deslizamentos de terra em várias regiões, incluindo Nova Delhi

AFP Veículos atravessam uma estrada alagada durante fortes chuvas em Chandigarh em 10 de julho de 2023. O departamento meteorológico da Índia previu mais chuvas em grandes partes do norte da Índia nos próximos dias



Chuvas incessantes atingiram o norte da Índia no fim de semana e deixaram ao menos 14 mortos. Os alertas para inundações e deslizamentos de terra foram elevados em várias regiões, incluindo Nova Delhi. Nesta segunda-feira, 10, as chuvas continuaram pelo terceiro dia consecutivo. As autoridades da capital indiana ordenaram o fechamento das escolas devido às fortes chuvas que paralisaram as ruas da cidade com carros atolados na água e o serviço de transporte parcialmente suspenso. Também foi decretado um alerta sobre o risco de transbordamento do rio Yamuna, que corta parte de Nova Delhi e que hoje está perto de ultrapassar a marca de perigo.”Espera-se que o nível da água no rio Yamuna exceda a marca de perigo às 11h (hora local), disse a ministra de Obras Públicas de Nova Delhi, Atishi Marlena, que viajou até o local para monitorar a assistência e operações de prevenção. Pelo menos cinco pessoas morreram no estado de Uttarakhand, no norte do país, confirmou o diretor-executivo da Autoridade Estadual de Gestão de Desastres, Piyoosh Rautela.

Outros quatro morreram na cidade de Kullu, no estado de Himachal Pradesh, disse à imprensa o vice-comissário de Kullu, Ashutosh Garg. Os mortos somam-se a mais cinco que já haviam sido registrados na cidade de Shimla, em Himachal Pradesh, e em Muzaffarnagar, no norte de Uttar Pradesh. Embora no momento não haja um balanço oficial de vítimas em todo o país, alguns meios de comunicação indianos, como o canal de notícias “NDTV”, colocam em 28 o número total de mortes até agora. Os estados montanhosos de Uttarakhand e Himachal Pradesh são os mais afetados pelas chuvas. Além disso, “muitos turistas estão presos em Kullu, mas todos estão seguros. A rede móvel está severamente interrompida em Manali e nas áreas do interior, mas estamos recebendo atualizações via conexão sem fio”, acrescentou Rautela.

Nas ruas dessas regiões é possível ver veículos arrastados e soterrados pela água, casas destruídas por fortes correntes e pontes arrastadas pelos rios que transbordaram. No distrito de Mandi, em Himachal Pradesh, troncos de árvores arrastados pela corrente de água impactaram em várias casas e lojas que foram completamente destruídas. O Departamento de Meteorologia da Índia (IMD, na sigla em inglês) advertiu que os estados de Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Uttarakhand e Nova Delhi “estão enfrentando fortes chuvas, com áreas isoladas experimentando chuvas extremamente fortes”, uma situação que deve se estender nos próximos dias.

#Com informações ada EFE