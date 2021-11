Prédio de quatro andares desaba no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro; uma pessoa morre

Três pessoas foram resgatadas com vida; Corpo de Bombeiros prossegue com buscas no local

Reprodução / Redes Sociais Desabamento no Rio de Janeiro deixa ao menos um homem morto



Um prédio de quatro andares desabou no Morro do Salgueiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta quarta, 17. Uma morte de um homem já foi confirmada e três pessoas, duas mulheres e uma criança, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados a hospitais. Os bombeiros ainda prosseguem as buscas por vítimas no local, com a ajuda de cães farejadores. O desabamento ocorreu por volta das 20h na rua Francisco Graça e foi atendida por bombeiros do quartel da Tijuca, posteriormente apoiados por homens da unidade de Vila Isabel e do 1º e 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente. A vítima fatal ainda não foi identificada. Dos três sobreviventes, dois foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e a terceira para o Souza Aguiar, no centro da cidade. Ainda não se tem maiores informações sobre o estado de saúde dos resgatados. Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social presta atendimento aos familiares das vítimas.