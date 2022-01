Prédio é evacuado após desabamento parcial em Belo Horizonte

Área de lazer do edifício foi afetada; Corpo de Bombeiros informou que não houve vítimas

Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Prédio desabou parcialmente em BH



Parte da estrutura de um prédio no bairro Buritis, em Belo Horizonte, Minas Gerais, desabou neste domingo, 9. Os moradores tiveram que evacuar o local para avaliação da Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por um dos moradores e que não houve vítimas. Segundo a corporação, apenas a área de lazer e quadra esportiva do edifício foram afetadas. As fortes chuvas tem causado estragos no Estado neste fim de semana. Neste sábado, uma barragem rompeu em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, na BR-040. Além disso, o desabamento de uma rocha em Capitólio atingiu três lanchas e deixou dez mortos na manhã de ontem.