Prefeito de cidade na Paraíba morre de Covid-19 aos 46 anos

Gilson Lima, do município de Riacho de Santo Antônio, estava internado em uma UTI da cidade de Campina Grande

Prefeitura de Riacho de Santo Antônio/Facebook Prefeito Gilson Lima morreu por complicações da Covid-19



O prefeito da cidade de Riacho de Santo Antônio, município com pouco mais de 1,7 mil habitantes no interior da Paraíba, Gilson Lima (Pros), morreu em decorrência de complicações da Covid-19 na madrugada deste sábado, 5, um dia após ser internado em uma UTI da cidade de Campina Grande, no mesmo estado nordestino. “Gilson não resistiu às complicações ocasionadas pela Covid-19 e morreu na madrugada deste sábado, 5, na UTI em que estava internado”, afirmou nota da prefeitura. No meio de maio, antes de descobrir a doença, Lima foi até Brasília em busca de recursos para o município e chegou a se reunir com senadores. O último boletim da doença na cidade, atualizado na sexta-feira, 4, mostra que há 137 casos confirmados e três mortes ocasionadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Agora, a prefeitura da cidade deve ser ocupada pelo vice, Marcelo do Fabrico.