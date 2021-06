Polícia encontra corpo durante buscas por soldado desaparecido em SP

PM informou que aguarda perícia para identificar se pessoa morta é Leandro Martins Patrocínio, desaparecido desde o dia 29 de maio

Acervo familiar Leandro desapareceu no último dia 29



Por meio das redes sociais, a polícia de São Paulo informou neste sábado, 5, que encontrou um corpo nas imediações do local de desaparecimento do soldado Leandro Martins Patrocínio, de 30 anos, procurado desde 29 de maio após passar pela favela de Heliópolis, na zona sul da capital paulista. A PM informou que aguarda perícia para descobrir se o corpo é de Leandro e pediu que em caso de informações, denúncias fossem feitas à corporação. Leandro, de 30 anos, teria ido para um baile funk na região e sido raptado do local por criminosos. A polícia suspeita de que ele tenha sido identificado pelos suspeitos como policial, levado para um cativeiro, torturado e morto. Uma denúncia anônima informou que o corpo dele teria sido enterrado em um terreno da região. O telefone dele foi rastreado e apontou como última localização o endereço do terreno.