Prefeito de Curitiba, Rafael Greca, é internado após sofrer AVC

Informação foi confirmada pela prefeitura de Curitiba através de nota; mandatário está internado para observação

15/11/2020 - RODOLFO BUHRER/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Greca tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no último sábado, 17



O prefeito da cidade de Curitiba, no Paraná, Rafael Greca (DEM), foi internado na última segunda-feira, 19, após sentir um mal-estar. No fim da tarde desta terça, 20, a prefeitura divulgou uma nota confirmando que Greca foi diagnosticado com um Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico. O comunicado diz ainda que, apesar da internação, o prefeito não apresentou comprometimento cognitivo ou motor. “De acordo com os médicos, Greca encontra-se clinicamente alerta, em bom estado geral, com sinais vitais estáveis, participativo e dialogando”, diz a nota da prefeitura. No último sábado, Greca tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, recebendo a aplicação do imunizante do Instituto Butantan. O boletim médico não estabelece nenhuma relação entre a vacina e o AVC.