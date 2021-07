Prefeito de SP confirma vacinação de pessoas com 28 anos para sexta-feira

No domingo, Ricardo Nunes disse que data da imunização desta faixa etária ainda não estava confirmada por causa de um erro de interpretação da administração municipal

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O governo do Estado de São Paulo anunciou neste domingo, 11, o novo calendário de vacinação contra a Covid-19; a meta é que toda a população adulta seja vacinada até o dia 20 de agosto



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), confirmou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 28 anos nesta sexta-feira, 3o. A imunização desta faixa etária já estava prevista para esta quinta e sexta-feira. No entanto, no domingo, 25, Nunes afirmou que a data ainda não estava confirmada por causa de um desentendimento da administração municipal. “A prefeitura reconhece que falhou e acho que isso não tem problema nenhum”, afirmou o prefeito durante a coletiva de imprensa do governo estadual nesta quarta-feira, 28. “Não foi porque o Estado não mandou vacina, nada disso. Foi um erro de interpretação da nossa equipe. Mas estou afirmando aqui que na sexta-feira faremos a vacinação de 28 anos”, completou. Nesta quarta, São Paulo vacina pessoas com 29 anos. O calendário para a próxima semana ainda não foi confirmado.