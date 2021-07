Prefeito de SP diz que não anunciou vacinação para pessoas de 36 anos por falta de doses

Ricardo Nunes afirmou que a cidade vai continuar imunizando pessoas de 37 anos na terça e quarta-feira, até a chegada de novas unidades

Reprodução/Facebook/PSDB/22.05.2021 Ricardo Nunes disse que faltam doses da vacina na capital paulista



Após o Estado de São Paulo anunciar a aceleração do calendário de vacinação contra a Covid-19, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (PSDB), disse que não tem como anunciar a imunização para pessoas de 36 anos por causa da falta de doses. Nesta segunda-feira, 12, São Paulo vacina pessoas de 37 anos. Segundo o prefeito, a Secretaria da Saúde vai manter a mesma faixa etária na terça e na quarta-feira, até a chegada de mais vacinas. “Mesmo com o anúncio ontem do governo do Estado, que a gente ficou muito feliz, não temos como anunciar 36 ainda porque nós não recebemos a vacina”, disse Nunes a jornalistas. “Então, a gente continua segunda, terça e quarta vacinando 37, aguardando chegar vacina para anunciar 36”, completou.

Neste domingo, 11, o governador João Doria (PSDB) anunciou que toda a população adulta do Estado deve estar vacinada com a primeira dose até o dia 20 de agosto. No cronograma estadual, a vacinação para pessoas de 35 e 36 anos está prevista para 15 a 17 de julho. Também foi divulgado o calendário para adolescentes de 12 a 17 anos, que devem receber o imunizante a partir de 23 de agosto. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a vacinação para pessoas de 36 anos na capital está prevista para quinta-feira e, na sexta-feira, é a vez das de 35 anos. As vacinas para os novos grupos estão previstas para serem entregues ao município nesta terça-feira, 13.