Prefeito que casou com jovem de 16 anos no Paraná exonera sogra de secretaria de Cultura

Exoneração foi publicada no Diário Oficial de Araucária nesta quarta-feira, 26; após repercussão, Hissam Hussein Dehaini deixou o Cidadania

Carlos Poly/Reprodução Instagram @hissamoficial Prefeito se casou com a filha de Marilene Rode no dia 12 de abril



O prefeito da cidade de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini, exonerou sua sogra, Marilene Rode, do cargo de Secretária de Cultura e Turismo. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do município na manhã desta quarta-feira, 26. Marilene é mãe de K.R.C., jovem de 16 anos com quem Hissam se casou no dia 12 de abril. A união está dentro da lei, já que os pais da jovem autorizaram o casamento. O caso teve grande repercussão e, na terça-feira, 25, Hissam anunciou que deixou o Cidadania. “Eu Hissam Hussein Dehaini anuncio meu desligamento do partido Cidadania, agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação. Grato pela acolhida”, escreveu Hussein. Em nota enviada na terça, a prefeitura de Araucária disse que Marilene possuía “as condições necessárias para o exercício do cargo”. Procurada pela Jovem Pan, a prefeitura de Araucária informou que Marilene deverá “retornar ao seu trabalho em Colombo e Curitiba” e agradeceu o comprometimento durante sua passagem na pasta.